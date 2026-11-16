Азербайджан примет 27-й Всемирный энергетический конгресс WPC Energy в 2030 году.

Об этом министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов написал на своей странице в социальной сети X.

По словам министра, с президентом организации WPC Energy Педро Мирасом подписан Меморандум о взаимопонимании относительно проведения в Азербайджане 27-го Всемирного энергетического конгресса WPC Energy в 2030 году.

Парвиз Шахбазов отметил, что проведение этого авторитетного мероприятия в Азербайджане, являющемся колыбелью мировой нефтяной промышленности, имеет важное значение с точки зрения укрепления роли страны в глобальном энергетическом диалоге, расширения международного энергетического партнёрства, а также объединения исторических корней мировой энергетической промышленности с её современным развитием.