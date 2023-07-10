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Зеленский зол: известно, кто блокирует вступление Украины в НАТО

Зеленский зол: известно, кто блокирует вступление Украины в НАТО

Украинский президент Владимир Зеленский хотел публично обратиться с призывом принять Украину в НАТО с трибуны вильнюсского саммита, но США и Германия выступили против, пишет Bild со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что президент Украины сейчас «крайне зол на то, что ему не позволили это сделать».

По данным издания, вступление Украины в НАТО поддерживают страны Балтии, Турция, Польша, Болгария, Румыния, Швеция и Франция.

Против выступают США и Германия, блокируя такое решение и оказывает давления на остальные страны.

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