Шантажисты требовали у замдиректора центральной больницы Сабирабада 15 тысяч манатов

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Заместитель директора Сабирабадской центральной районной больницы подвергся шантажу.

Азер Гасанов (1986 г.р.) вместе со своим знакомым Замином Амировым требовали у заместителя директора по административной работе Сабирабадской центральной районной больницы Байрама Микаилова 15 тысяч манатов, угрожая распространением порочащей информации о нем, сообщает АПА.

Заместитель директора дважды давал им в общей сложности 2500 манатов. В последний раз шантажисты были задержаны при получении 2600 манатов.

В их отношении возбуждено уголовное дело по статьям 182.2.1, 182.2.4, по решению суда избрана мера пресечения в виде ареста.