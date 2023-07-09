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Азербайджан выступил площадкой для примирения Судана и Ирана (фото)

Азербайджан выступил площадкой для примирения Судана и Ирана (фото)

Глава МИД Судана Али ас-Садик и министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан провели переговоры в Баку, в результате чего пришли к решению восстановить дипотношения и открыть посольства стран в будущем.

Об этом Абдоллахиан объявил во время своего визита в Алжир на пресс-конференции.

Восстановление судано-иранских отношений происходит вследствие нормализации между Ираном и Саудовской Аравией.

Напомним, что в 2016 году Судан разорвал дипломатические отношения с Ираном из-за погрома в посольстве Саудовской Аравии в Тегеране.

Азербайджан выступил площадкой для примирения Судана и Ирана (фото)

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