40 градусов жары – верхняя граница термонейтральной зоны

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Британские биологи изучили обмен веществ у людей при высокой температуре и влажности воздуха и пришли к выводу, что жизнь при постоянной жаре в 40 градусов способствует резкому ускорению метаболизма, или обмена веществ. Результаты исследования публикует пресс-служба британского Общества экспериментальной биологии (SEB).

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В ходе исследования ученые помещали участников эксперимента в специально оборудованную лабораторную камеру и отслеживали, как менялся уровень их метаболической активности во время роста температуры и влажности. В рамках эксперимента ученые замеряли скорость дыхания и наблюдали за работой сердца при помощи эхокардиографа. Добровольцы надевали маску, фиксирующую объем потребляемого кислорода.

В ходе наблюдений ученые установили, что скорость обмена веществ добровольцев резко ускорялась, когда температуры в лаборатории составляли от 40 до 50 градусов Цельсия. Это происходило как при низком, так и при высоком уровне влажности. При температуре в 40 градусов Цельсия метаболизм участников ускорился примерно на 35%, а при жаре в 50 градусов Цельсия и высоком уровне влажности этот показатель вырос еще на 13%.

По словам автором исследования, резкое повышение обмена веществ нельзя было полностью объяснить тем, что тело участников опытов тратило больше калорий из-за учащения сердцебиения, дыхания и более активного потоотделения. Как считают исследователи, это говорит о том, что адаптационные способности организма человека были на пределе.

Ученые отмечают, что на отметке примерно в 40 градусов Цельсия может находиться верхняя граница так называемой термонейтральной зоны — диапазона температур, при которых организм человека тратит минимальное количество энергии в состоянии покоя. Эту особенность человеческого метаболизма следует учитывать при подготовке мер, нацеленных на борьбу с последствиями глобального потепления, уточнили биологи.