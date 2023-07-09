Стражи порядка сожгли в Зангиланском районе тонны конопли (фото)

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В селе Бюрюнлю Зангиланского района было обнаружено и уничтожено путем сожжения свыше трех тонн дикорастущей конопли. Данную информацию приводит пресс-служба МВД Азербайджана.

Согласно информации, в результате совместных мероприятий сотрудников Зангиланского районного отдела полиции и Государственной пограничной службы на территории села Бюрюнлю было обнаружено свыше 4630 кустов дикорастущей конопли общим весом три тонны.

Обнаруженные растения, содержащие наркотические вещества, были вырваны с корнями и уничтожены путем сожжения.