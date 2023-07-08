Менее чем за 48 часов приложение Meta Threads набрало более 70 млн подписчиков

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Менее чем за 48 часов приложение Meta Threads набрало более 70 млн подписчиков, вызвав переполох в соцсетях и заставив Twitter угрожать судебным иском, пишет CNN.

Успех Threads можно объяснить интеграцией с Instagram. Имея более двух миллиардов пользователей, Instagram обеспечил Threads основу для привлечения новых пользователей.

По мере того, как Threads набирает обороты, она представляет риски конкуренции и концентрации рынка в индустрии социальных сетей.

Однако потенциальная возможность интеграции Threads с открытыми протоколами, позволяющая пользователям переносить учетные записи на другие платформы, может смягчить некоторые проблемы конкуренции.