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Менее чем за 48 часов приложение Meta Threads набрало более 70 млн подписчиков

Менее чем за 48 часов приложение Meta Threads набрало более 70 млн подписчиков

Менее чем за 48 часов приложение Meta Threads набрало более 70 млн подписчиков, вызвав переполох в соцсетях и заставив Twitter угрожать судебным иском, пишет CNN.

Успех Threads можно объяснить интеграцией с Instagram. Имея более двух миллиардов пользователей, Instagram обеспечил Threads основу для привлечения новых пользователей.

По мере того, как Threads набирает обороты, она представляет риски конкуренции и концентрации рынка в индустрии социальных сетей.

Однако потенциальная возможность интеграции Threads с открытыми протоколами, позволяющая пользователям переносить учетные записи на другие платформы, может смягчить некоторые проблемы конкуренции.

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