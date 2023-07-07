Обращение AZAL к пассажирам рейсов Баку-Нахчыван-Баку

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В связи с растущим спросом на авиаперевозки, AZAL рекомендует пассажирам, планирующим путешествие по маршруту Баку-Нахчыван-Баку, приобрести авиабилеты заранее до даты вылета. Об этом говорится в обращении AZAL к пассажирам.

Таким образом, пассажиры смогут избежать возможных неудобств.

Авиакомпания подготовила видеоинструкцию, которая содержит подробную информацию о приобретении авиабилетов на официальном сайте «Азербайджанских Авиалиний». Ознакомиться с ней можно, пройдя по ссылке.

Также при возникновении вопросов пассажиры могут обратиться в колцентр по электронной почте или через WhatsApp по номеру – +994(55) 204 65 54.

Кроме того, отметим, что все действия гражданской авиации осуществляются по определенному плану. В этот план входят различные аспекты, включая расписание полетов, подготовку самолетов перед вылетом, проведение проверок и другие задачи.