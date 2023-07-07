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Главное Общество

В Азербайджане резко ухудшится погода

В Азербайджане резко ухудшится погода

С утра 10 июля до вечера 11 июля в Баку и на Абшеронском полуострове скорость северо-западного ветра будет достигать 15-20 м/с, 10 июля – местами до 23-25 м/с.

Об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

В районах Азербайджана во второй половины 8 июля до вечера 10 июля в некоторых северных и западных районах ожидаются переменные, грозовые дожди. В основном, в отдельных частях Гянджа-Газахского, Дашкесан-Гядабейского и Балакян-Шекинского регионов ливни, возможен град.

Скорость восточного ветра с сегодняшнего полудня до 11 июля местами будет достигать 15-20 м/с, иногда 23-25 м/с. В реках поднимется уровень воды, в некоторых горных реках возможны кратковременные сели и паводки.

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