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Для снабжения водой города Шуша строится новое водохранилище

Для снабжения водой города Шуша строится новое водохранилище

В рамках первой фазы проекта стабильного обеспечения города Шуша питьевой водой строятся новые водохранилища.

Об этом сообщили в «Азерсу».

Согласно информации, проект реконструкции системы водоснабжения, канализации и дождевых вод города Шуша, реализуемый Государственным агентством водных ресурсов Азербайджана, улучшит жилищно-бытовые условия 25 тыс. человек.

Согласно проекту, потребности города в питьевой воде будут обеспечиваться за счет действующих источников Кичик Кирс и Зарыслы, а также за счет Зарыслычайского водохранилища, введенного в эксплуатацию в 2022 году. Для сбора и оптимального распределения воды, забираемой из этих источников, а также для обеспечения стабильного водоснабжения города запроектированы 3 водохранилища общим объемом 6000 кубометров. Уже завершены основные работы по строительству первого водохранилища.

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