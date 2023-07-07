Завтра в Баку будет до +38 градусов

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8 июля в Баку и на Абшеронском полуострове будет солнечно, ветер южный.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха ночью составит 20-25° тепла, днем – 33-38° тепла.

Атмосферное давление опустится с 759 мм рт.ст. до 752 мм. рт. ст. Относительная влажность воздуха ночью составит 65-75%, днем – 35-45%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков.

Но днем в отдельных горных территориях ожидается небольшой кратковременный дождь, ночью и утром в отдельных районах туман, уверенный восточный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 20-25° тепла, днем – 34-39° тепла, в горах ночью – 11-16°, днем- 20-25° тепла.