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В крови местоблюстителя патриарха Грузии обнаружили тяжелые металлы

В крови местоблюстителя патриарха Грузии обнаружили тяжелые металлы

Местоблюстителя патриаршего престола Грузии, епископа Шио Муджири, вероятно, отравили. В его крови обнаружили тяжелые металлы, превышающие норму. Об этом заявил руководитель службы по связям с общественностью патриархии страны, протоиерей Андрей Джагмаидзе, передает «Грузия-Оnline».

«У нас есть факт, что в анализе крови владыки Шио есть определенные изменения. Выявлены тяжелые металлы выше нормы», – сказал он.

Джагмаидзе отметил, что они не имеют права бездоказательно подтверждать версию об отравлении, хотя это и не исключено, «поскольку известны случаи, когда вещество, оказавшееся в крови владыки Шио, использовалось для отравления».

«Безуказательно подтверждать не имею права», – подчеркнул он, добавив, что вопрос должен быть изучен соответствующими ведомствами.

«Владыка не был в клинике, чувствует себя хорошо, работает, просто был период, когда он особенно нехорошо чувствовал себя. Не исключено (имеющее место отравление – ред.), поскольку известны случаи, когда оказавшееся в его крови вещество использовалось для отравления», – заявил протоиерей.

Ранее телеканал «Рустави-2» со ссылкой на источники сообщил, что епископ Шио Муджири, вероятно, был отравлен.

Католикос-патриарх всей Грузии Илия II из-за слабого здоровья и невозможности полностью исполнять обязанности предстоятеля церкви в 2017 году назначил митрополита Сенакского и Чхороцкийского Шио патриаршим местоблюстителем, делегировав ему частично свои полномочия.

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