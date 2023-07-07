«Грапарак»: Арутюнян надеется, что Россия спасет карабахских армян от интеграции с Азербайджаном

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Армянская газета «Грапарак» сообщает, что главарь сепаратистов Араик Арутюнян созвал встречу и заявил, что они готовы к диалогу с Баку при одном условии – если Россия возьмет на себя роль посредника.

Как пишет газета, посредничество США отвергается, поскольку «они подталкивают карабахских армян к интеграции с Азербайджаном, а с русскими еще есть шанс этого избежать».

Как заявил Араик Арутюнян, обостряющаяся день ото дня ситуация в Карабахе ставит серьезные задачи перед их существованием.

«Учитывая письмо Араика Арутюняна Путину, не исключено, что переговоры с Баку будут вестись при посредничестве Российской Федерации», надеются сепаратисты.