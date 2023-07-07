НПО Азербайджана направили открытое письмо Пашиняну |
«Грапарак»: Арутюнян надеется, что Россия спасет карабахских армян от интеграции с Азербайджаном |
Запуск Threads: Twitter грозит Meta судом |
Триумф азербайджанского штангиста на первенстве континента |
Баку: Армения должна уважать суверенитет Азербайджана не на словах, а на деле |
Зеленский набросился с критикой на президента Болгарии (видео) |
Зеленский: Если бы мы хотели воевать, были бы на территории России |
Столтенберг исключил вхождение Швеции в НАТО в ходе саммита в Вильнюсе |
По итогам министерской встречи ДН принята Бакинская декларация |
Главное Странности

«Грапарак»: Арутюнян надеется, что Россия спасет карабахских армян от интеграции с Азербайджаном

"Грапарак": Арутюнян надеется, что Россия спасет карабахских армян от интеграции с Азербайджаном

Армянская газета «Грапарак» сообщает, что главарь сепаратистов Араик Арутюнян созвал встречу и заявил, что они готовы к диалогу с Баку при одном условии – если Россия возьмет на себя роль посредника.

Как пишет газета, посредничество США отвергается, поскольку «они подталкивают карабахских армян к интеграции с Азербайджаном, а с русскими еще есть шанс этого избежать».

Как заявил Араик Арутюнян, обостряющаяся день ото дня ситуация в Карабахе ставит серьезные задачи перед их существованием.

«Учитывая письмо Араика Арутюняна Путину, не исключено, что переговоры с Баку будут вестись при посредничестве Российской Федерации», надеются сепаратисты.

Теги:
Из этой рубрики
"Грапарак": Арутюнян надеется, что Россия спасет карабахских армян от интеграции с Азербайджаном
Странности

«Грапарак»: Арутюнян надеется, что Россия спасет карабахских армян от интеграции с Азербайджаном

2023/07/07, 09:38
Байден отпинал трибуну во время выступления (видео)
Странности

Байден отпинал трибуну во время выступления (видео)

2023/07/07, 09:28
Иран отрицает поставки боевых дронов России
Странности

Иран отрицает поставки боевых дронов России

2023/07/06, 23:00
Во Франции хотят заблокировать TikTok
Странности

Во Франции хотят заблокировать TikTok

2023/07/06, 22:15
Лукашенко уверен, что Россия является «будущим планеты»
Странности

Лукашенко уверен, что Россия является «будущим планеты»

2023/07/06, 15:25
Полевой командир и торговец из Сирии: роспропаганда показала Пригожина в разных амплуа с «переодеванием» (фото)
Странности

Полевой командир и торговец из Сирии: роспропаганда показала Пригожина в разных амплуа с «переодеванием» (фото)

2023/07/06, 13:36
"По частям". В Германии придумали странный способ вхождения Украины в НАТО
Странности

«По частям». В Германии придумали странный способ вхождения Украины в НАТО

2023/07/06, 00:45
Сегодняшние переговоры Путин-Пашинян инициировал Араик Арутюнян
Странности

Сегодняшние переговоры Путин-Пашинян инициировал Араик Арутюнян

2023/07/05, 21:21
Россия помогает сепаратистам перевозить средства обеспечения к боевым позициям (видео)
Странности

Россия помогает сепаратистам перевозить средства обеспечения к боевым позициям (видео)

2023/07/05, 14:59