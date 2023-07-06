Зеленский набросился с критикой на президента Болгарии (видео)

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В столице Болгарии прошла встреча украинской и болгарской делегации во главе с президентами двух стран.

В ответ на заявления президента Радева о том, что в Украине «нет военного решения» войны в Украине, Зеленский спросил, как бы Болгария действовала в случае вторжения России.

«Вы бы сказали: «Путин, пожалуйста, захвати болгарскую территорию?» Нет, вы, как настоящий президент, я уверен, не допустите компромисса со своей независимостью. Это ваше право не поддерживать помощь Украине. Но я бы очень хотел, чтобы вы меня правильно поняли», – отметил украинский лидер.

Владимир Зеленский также был против использования слова «конфликт» вместо «войны» и отверг предложения о «дипломатическом урегулировании».

Президент Болгарии попросил продолжить встречу без камер, сказав, что у него есть «предложение».

