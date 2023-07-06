Баку: Армения должна уважать суверенитет Азербайджана не на словах, а на деле |
Зеленский: Если бы мы хотели воевать, были бы на территории России |
Столтенберг исключил вхождение Швеции в НАТО в ходе саммита в Вильнюсе |
По итогам министерской встречи ДН принята Бакинская декларация |
Лукашенко считает выпады в отношении мусульман «безмозглыми» и «тупыми» |
Зеленский: Промедление в передаче оружия Украине приведет к большим жертвам |
Контртеррористическая операция в Карабахе докажет Пашиняну то, в чем он упорствует |
Зеленский едет в Турцию |
К похоронам идеи «миацума» присоединился и Вашингтон |
Главное Мир

Зеленский набросился с критикой на президента Болгарии (видео)

Зеленский набросился с критикой на президента Болгарии (видео)

В столице Болгарии прошла встреча украинской и болгарской делегации во главе с президентами двух стран.

В ответ на заявления президента Радева о том, что в Украине «нет военного решения» войны в Украине, Зеленский спросил, как бы Болгария действовала в случае вторжения России.

«Вы бы сказали: «Путин, пожалуйста, захвати болгарскую территорию?» Нет, вы, как настоящий президент, я уверен, не допустите компромисса со своей независимостью. Это ваше право не поддерживать помощь Украине. Но я бы очень хотел, чтобы вы меня правильно поняли», – отметил украинский лидер.

Владимир Зеленский также был против использования слова «конфликт» вместо «войны» и отверг предложения о «дипломатическом урегулировании».

Президент Болгарии попросил продолжить встречу без камер, сказав, что у него есть «предложение».

Теги:
Из этой рубрики
Эрдоган: Выборы открыли путь к новой светлой странице в истории Турции
Мир

Эрдоган: Выборы открыли путь к новой светлой странице в истории Турции

2023/07/06, 22:29
Зеленский: Этот глава России не способен защитить российские области от своих же боевиков
Мир

Зеленский: Этот глава России не способен защитить российские области от своих же боевиков

2023/07/06, 21:44
Зеленский набросился с критикой на президента Болгарии (видео)
Мир

Зеленский набросился с критикой на президента Болгарии (видео)

2023/07/06, 21:17
Зеленский: Если бы мы хотели воевать, были бы на территории России
Мир

Зеленский: Если бы мы хотели воевать, были бы на территории России

2023/07/06, 20:49
В Швейцарии загорелся локомотив (видео)
Мир

В Швейцарии загорелся локомотив (видео)

2023/07/06, 20:20
Макрон заявил о восстановлении порядка после гражданской войны
Мир

Макрон заявил о восстановлении порядка после гражданской войны

2023/07/06, 20:05
Столтенберг исключил вхождение Швеции в НАТО в ходе саммита в Вильнюсе
Мир

Столтенберг исключил вхождение Швеции в НАТО в ходе саммита в Вильнюсе

2023/07/06, 19:51
Финляндия продлила ограничения на въезд россиян
Мир

Финляндия продлила ограничения на въезд россиян

2023/07/06, 19:01
Лукашенко считает выпады в отношении мусульман «безмозглыми» и «тупыми»
Мир

Лукашенко считает выпады в отношении мусульман «безмозглыми» и «тупыми»

2023/07/06, 18:32