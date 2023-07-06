Армянские диверсанты ждут вынесения приговора

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Проходит очередной судебный процесс по уголовному делу двух граждан Армении – военнослужащих Овагимяна Арутюна Юриковича и Казаряна Карена Ашотовича, обвиняемых в нарушении государственной границы Азербайджана и совершении тяжких преступлений.

На судебном процессе под председательством судьи Фахмина Гумбатова в Сумгайытском суде по тяжким преступлениям было объявлено, что следствие по делу завершено, сообщает АПА.

Сегодня состоится заключительное заседание суда, и обвиняемым будет вынесен приговор.

В настоящее время процесс продолжается.