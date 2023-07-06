Жан-Виктор Кастор: Насилие во Франции обрело систематический характер

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«Франция слабеет, она утрачивает влияние даже во франкоязычных странах».

Об этом депутат Национального собрания Франции от Французской Гвианы Жан-Виктор Кастор сказал на пресс-конференции, состоявшейся после круглого стола в рамках министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения в Центре анализа международных отношений в Баку.

Он рассказал о беспорядках во Франции.

Депутат отметил, что такой уровень ситуации был ожидаем: «От политики французского правительства страдает уже четвертое поколение. Мы граждане Франции, но мы также жертвы французской политики. Если вы выразите мнение против полицейского насилия, то президент Макрон будет это отрицать, но факты налицо. Случившееся стало последней каплей. Жертвы этого насилия не настоящие французы. Это насилие уже стало систематическим. Политика Макрона неприемлема для французского народа», цитирует Кастора АПА.