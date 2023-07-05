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Обыск в доме Пригожина (фото, видео)

Обыск в доме Пригожина (фото, видео)

В распоряжении телеграм-канала SHOT появились кадры обысков в особняке основателя ЧВК «Вагнер» и бизнесмена Евгения Пригожина, расположенном в Санкт-Петербурге. В ходе мероприятий, в частности, были найдены слитки золота, целый арсенал оружия, поддельные паспорта, парики, костюмы, пачки денег и многое другое.

Всё это было конфисковано у Пригожина, однако позднее, как сообщала «Фонтанка», возвращено владельцу. Сегодня издание также писало, что за оружием в управление ФСБ по Северной столице Пригожин приезжал лично. Ему вернули насколько пистолетов, включая наградной Glock, полученный от министра обороны Сергея Шойгу.

Судя по снимкам, дом главы ЧВК «Вагнер» оборудован собственной вертолётной площадкой, бассейном, сауной и тренажерным залом и даже медицинским кабинетом, в котором есть аппарат ИВЛ, аспиратор для санации бронхов и другое дорогостоящее оборудование.

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