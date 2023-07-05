Абдоллахиян обещал, что напавший на посольство Азербайджана в Тегеране понесет суровое наказание

101 Просмотров

Мы воспринимаем безопасность Азербайджана как свою собственную, а также как безопасность региона.

Об этом сказал находящийся с визитом в Баку министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, передает АПА.

Он отметил, что на сегодняшней встрече с президентом Ильхамом Алиевым был затронут вопрос нападения на посольство Азербайджана в Тегеране.

«Я заявил, что мы возмущены этим инцидентом, и сожалеем об этом. Мы договорились с азербайджанской стороной о том, чтобы скорее завершить процесс, связанный с этим инцидентом. Тот, кто совершил это преступление, понесет суровое наказание, и будет привлечен к ответственности», – отметил министр.