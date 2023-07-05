В Казахстане намекнули россиянам, что заберут Астрахань, Оренбург и Алтай (видео) |
Россия помогает сепаратистам перевозить средства обеспечения к боевым позициям (видео) |
О чем говорили Алиев и Абдоллахиян |
Евросоюз отказался предоставить Армении техническое содействие |
ВСУ прорвали российскую оборону на Запорожском фронте |
Ильхам Алиев посоветовал Макрону заняться проблемами в собственной стране вместо защиты армян |
Алиев заявил, что во Франции все чаще звучат расистские ненавистнические высказывания |
Ильхам Алиев: Франция должна извиниться за свое колониальное прошлое |
Си Цзиньпин предостерег Путина от применения ядерного оружия в Украине |
Главное Общество

Абдоллахиян обещал, что напавший на посольство Азербайджана в Тегеране понесет суровое наказание

Абдоллахиян обещал, что напавший на посольство Азербайджана в Тегеране понесет суровое наказание

Мы воспринимаем безопасность Азербайджана как свою собственную, а также как безопасность региона.

Об этом сказал находящийся с визитом в Баку министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, передает АПА.

Он отметил, что на сегодняшней встрече с президентом Ильхамом Алиевым был затронут вопрос нападения на посольство Азербайджана в Тегеране.

«Я заявил, что мы возмущены этим инцидентом, и сожалеем об этом. Мы договорились с азербайджанской стороной о том, чтобы скорее завершить процесс, связанный с этим инцидентом. Тот, кто совершил это преступление, понесет суровое наказание, и будет привлечен к ответственности», – отметил министр.

Теги:
Из этой рубрики
Tiktok удалил около 400 тысяч видео из Азербайджана за первый квартал
Общество

Tiktok удалил около 400 тысяч видео из Азербайджана за первый квартал

2023/07/05, 17:14
Абдоллахиян обещал, что напавший на посольство Азербайджана в Тегеране понесет суровое наказание
Общество

Абдоллахиян обещал, что напавший на посольство Азербайджана в Тегеране понесет суровое наказание

2023/07/05, 16:52
4 сотрудника ANAMA попали в аварию в Физули
Общество

4 сотрудника ANAMA попали в аварию в Физули

2023/07/05, 16:20
Названа причина нестабильной погоды в Азербайджане
Общество

Названа причина нестабильной погоды в Азербайджане

2023/07/05, 16:05
В Лерике директор школы присваивал госсредства под видом нужд неработающей котельной
Общество

В Лерике директор школы присваивал госсредства под видом нужд неработающей котельной

2023/07/05, 15:33
Хакан Фидан процитировал Низами Гянджеви на встрече в Баку, где находился и Абдоллахиян
Общество

Хакан Фидан процитировал Низами Гянджеви на встрече в Баку, где находился и Абдоллахиян

2023/07/05, 15:05
Завтра в Азербайджане будут грозы и град
Общество

Завтра в Азербайджане будут грозы и град

2023/07/05, 12:59
Президент: Азербайджан входит в десятку самых заминированных стран мира
Общество

Президент: Азербайджан входит в десятку самых заминированных стран мира

2023/07/05, 11:03
Ильхам Алиев: Армения совершила урбицид, культуроцид и экоцид на оккупированных территориях Азербайджана
Общество

Ильхам Алиев: Армения совершила урбицид, культуроцид и экоцид на оккупированных территориях Азербайджана

2023/07/05, 10:51