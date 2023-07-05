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Главное Общество

МВД – о задержании экс-депутата

МВД - о задержании экс-депутата

Министерство внутренних дел прокомментировало задержание бывшего депутата Назима Бейдамирли.

Согласно заявлению начальника отдела пресс-службы министерства Зейни Гусейнова, Н.Бейдамирли привлечен к следствию на основании обращения гражданина.

Гражданин, обратившись в полицию, заявил, что Н.Бейдамирли, угрожая распространением порочащих материалов, потребовал от него 50 тысяч манатов. 24 июня того же года он передал Н.Бейдамирли 10 тысяч манатов, но последний, шантажируя семьей, потребовал остальную сумму, угрожая распространить порочащие материалы.

В настоящее время Н.Бейдамирли задержан на основании этого заявления, расследование продолжается», – отметил начальник отдела.

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