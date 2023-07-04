Это’о грозит тюремный срок

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Самуэль Это’о попал в большую передрягу. Экс-звезде мирового футбола грозит тюремное заключение.

Отметим, что ранее, в феврале 2022 года, бывший нападающий «Барселоны», «Интера» и сборной Камеруна признал Эрику К Росарио Ньевес своей дочерью. Причем решение об этом было принято только после четырех лет судебных разбирательств.

Фемида обязала бывшего футболиста выплачивать ребенку алименты в размере 1400 евро в месяц.

Впрочем, как сообщает Mundo Deportivo, адвокат девушки Фернандо Осуна утверждает, что Самуэль отказывается делать это и уже задолжал его клиентке 90 тыс. евро.

Эрика требует приговорить Это’о к году тюремного заключения. Ее претензии рассмотрит суд в Мадриде.