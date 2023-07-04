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Депутат заявил, что врачи заключают сделки с фармацевтическими компаниями

Депутат заявил, что врачи заключают сделки с фармацевтическими компаниями

Между врачами и компаниями, занимающимися продажей лекарств, заключаются сделки.

Об этом заявил председатель Комитета Милли Меджлиса (ММ) по здравоохранению Ахлиман Амирасланов, сообщает Report.

По его словам, основной причиной проблем с лекарственными средствами в стране сегодня является отсутствие отечественного производства:

“Подавляющее большинство лекарств ввозится в страну из-за рубежа. Несомненно, это также серьезно влияет на качество и цену. По имеющейся у меня информации, в Алятской свободной экономической зоне 4 фармацевтическим заводам разрешено производить лекарства, начато строительство еще одного завода. Поэтому я считаю, что производство лекарств поможет решить проблемы, которые волнуют каждого из нас”.

А.Амирасланов подчеркнул, что пациент должен принимать именно то лекарство, молекулярная формула которого указана врачом: “Вопрос электронных рецептов возник не просто так. Сегодня между врачами и компаниями, занимающимися продажей лекарств заключаются сделки. Мы видим это на каждом этапе. Иногда пациентам прописывают ненужные лекарства. Всего этого можно избежать с помощью электронного рецепта. Врачи будут знать, что специалисты будут наблюдать за выписываемыми ими рецептами».

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