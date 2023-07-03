Карапетян: Армения признает целостность Азербайджана, включая Карабах |
Азербайджанская каратистка победила армянку, но не обошлось без провокации (видео) |
Фидан Алиева и Тарлан Аббасов обвиняются в госизмене |
Асадов велел устранить последствия наводнений и селей |
Баку придется выполнять своими силами Трехстороннее заявление |
@Minval_az попал в ТОП-100 самых влиятельных политических Telegram-каналов региона |
«Минвал» требует от редакции «Спутник-Азербайджан» соблюдения профессиональной этики |
Отголоски российской обиды в отношении «Минвала» |
Абдоллахиян посетит Азербайджан — это первый визит в Баку высокопоставленного представителя Тегерана на фоне напряженности между странами |
Главное Общество

Азербайджан занял 61 место в рейтинге паспортов

Азербайджан занял 61 место в рейтинге паспортов

Канадская консалтинговая компания Arton Capital опубликовала рейтинг паспортов мира, передает в понедельник Trend.

Согласно рейтингу, Азербайджан занял 61 место. Граждане республики могут посещать без визы 33 страны, еще в 48 странах они могут получить визу по прибытии, виза заранее потребуется в 117 странах (в рейтинге на конец 2022 года Азербайджан занимал 62 место).

Лидером рейтинга стал паспорт ОАЭ, владельцы которого могут посетить без визы 125 государств, еще в 55 странах они могут получить визу по прибытии, виза потребуется заранее только в 18 странах. Второе место поделили между собой Германия, Швеция, Финляндия, Испания, Люксембург, Франция, Италия, Нидерланды, Австрия, Швейцария и Южная Корея. Их владельцам заранее нужно оформлять визу для посещения 23 стран. На третьем месте находятся Дания, Бельгия, Португалия, Норвегия, Польша, Ирландия, Великобритания и Новая Зеландия (обязательные визы нужны в 24 странах).

Отметим, что рейтинг составлен на основе количества стран, которые владелец паспорта может посетить без визы и куда он может въехать, получив визу по прибытии.

Теги:
Из этой рубрики
Фидан Алиева и Тарлан Аббасов обвиняются в госизмене
Общество

Фидан Алиева и Тарлан Аббасов обвиняются в госизмене

2023/07/03, 20:06
Асадов велел устранить последствия наводнений и селей
Общество

Асадов велел устранить последствия наводнений и селей

2023/07/03, 19:54
Более чем втрое возрос спрос российских туристов на поездки в Азербайджан
Общество

Более чем втрое возрос спрос российских туристов на поездки в Азербайджан

2023/07/03, 19:25
Азербайджан занял 61 место в рейтинге паспортов
Общество

Азербайджан занял 61 место в рейтинге паспортов

2023/07/03, 18:16
Операции МВД в Баку и регионах: изъяты оружие и наркотики (видео)
Общество

Операции МВД в Баку и регионах: изъяты оружие и наркотики (видео)

2023/07/03, 14:16
Оправданному по «Тертерскому делу» военнослужащему выплатят 123 000 манатов
Общество

Оправданному по «Тертерскому делу» военнослужащему выплатят 123 000 манатов

2023/07/03, 14:03
@Minval_az попал в ТОП-100 самых влиятельных политических Telegram-каналов региона
Общество

@Minval_az попал в ТОП-100 самых влиятельных политических Telegram-каналов региона

2023/07/03, 13:47
Завтра в Баку будет до 35 градусов тепла
Общество

Завтра в Баку будет до 35 градусов тепла

2023/07/03, 13:20
Прошел суд над армянскими диверсантами, нарушившими госграницу Азербайджана (обновлено)
Общество

Прошел суд над армянскими диверсантами, нарушившими госграницу Азербайджана (обновлено)

2023/07/03, 12:57