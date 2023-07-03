Прошел суд над армянскими диверсантами, нарушившими госграницу Азербайджана (обновлено)

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Начался суд по уголовному делу военнослужащих, граждан Армении – Овагимяна Арутюна Юриковича и Казаряна Карена Ашотовича, обвиняемых в нарушении государственной границы Азербайджана и совершении тяжких преступлений.

В суде были уточнены анкетные данные обвиняемых, передает АПА.

В анкетных данных отмечается, что Арутюн Овагимян родился в Армении в 1989 году и проходил сверхсрочную службу сержантом в воинской части, расположенной в Горусском районе.

Карен Казарян родился в Армении в 2004 году и является военнослужащим, проходящим срочную службу в воинской части, расположенной в Горусском районе.

После были уточнены и анкетные данные Эльтуна Саркарли, Рзы Аллахвердиева, Асифа Бабашова и Ибрагима Шихларова, которые были признаны потерпевшими по делу.

Отмечено, что потерпевшие – военнослужащие Государственной пограничной службы.

Судебное рассмотрение назначено на 5 июля.

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10:07 Начинается суд над армянскими военнослужащими – гражданами Армении – Овагимяном Арутюном Юриковичем и Казаряном Кареном Ашотовичем, нарушившими государственную границу Азербайджана.

Председательствовать на процессе, который сегодня состоится в Сумгайытском суде по тяжким преступлениям, будет судья Фахмин Гумбатов.

Отметим, что армянские военнослужащие Овагимян Арутюн Юрикович и Казарян Карен Ашотович, применив силу в отношении военнослужащих воинской части Азербайджана, охраняющих государственную границу, расположенную в селе Раздара Зангиланского района, незаконно пересекли ее в целях совершения террористического акта на территории страны.

При задержании членов армянской диверсионной группы у Овагимяна Арутюна Юриковича был изъят автомат «Калашникова» марки АКМ и 10 патронов калибра 5,45 мм.

Овагимяну Арутюну Юриковичу и Казаряну Карену Ашотовичу были предъявлены обвинения по статьям 206.3.2 (контрабанда огнестрельного оружия и боеприпасов группой лиц по предварительному сговору), 214.2.1, 214.2.3 (терроризм с применением огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору), 228.2.1 (незаконное приобретение, перевозка, хранение огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору), 283.2.1 (возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды с применением насилия или с угрозой его применения) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики группой лиц, состоявших в предварительном сговоре) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.