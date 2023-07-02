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МВД благодарит граждан, которые не явились на провокационную акцию

МВД благодарит граждан, которые не явились на провокационную акцию

Министерство внутренних дел (МВД) Азербайджана выразило благодарность гражданам, которые не отозвались на призывы провести провокационную акцию в День полиции.

Согласно информации ведомства, несмотря на то, что несколько пользователей социальных сетей запланировали провокационную акцию в центре столицы 2 июля – в день профессионального праздника сотрудников полиции, их призыв не был поддержан гражданами страны и представителями СМИ.

«Поэтому от имени всех сотрудников полиции, отмечающих сегодня свой профессиональный праздник, выражаем благодарность нашим гражданам и представителям СМИ, которые проявили понимание, не явившись на акцию», – добавили в МВД.

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