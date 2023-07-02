МВД благодарит граждан, которые не явились на провокационную акцию

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Министерство внутренних дел (МВД) Азербайджана выразило благодарность гражданам, которые не отозвались на призывы провести провокационную акцию в День полиции.

Согласно информации ведомства, несмотря на то, что несколько пользователей социальных сетей запланировали провокационную акцию в центре столицы 2 июля – в день профессионального праздника сотрудников полиции, их призыв не был поддержан гражданами страны и представителями СМИ.

«Поэтому от имени всех сотрудников полиции, отмечающих сегодня свой профессиональный праздник, выражаем благодарность нашим гражданам и представителям СМИ, которые проявили понимание, не явившись на акцию», – добавили в МВД.