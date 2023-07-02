Фарид Агамогланов стал победителем Евроигр |
Азербайджан нарастил поставки газа в Болгарию |
Земмур заявил о кануне гражданской войны во Франции |
Эксперт: Армянский содержант Макрон забил болт на свои обязанности и суется на Южный Кавказ |
СМИ сообщают об исчезновении Кадырова, его сын молит Всевышнего о помощи |
Свидетель резонансного убийства юноши во Франции раскрыл детали трагедии |
Киев впервые за 12 дней атаковали иранские дроны Shahed, все они сбиты (видео) |
Париж в огне, Джуманджи, дикие животные на улицах города: Макрону пора искать себе политический приют |
Чеченский оппозиционер сообщил, что Кадыров при смерти |
Главное Общество

В столичном регионе воздух прогреется до +33

В столичном регионе воздух прогреется до +33

Обнародован прогноз погоды на 3 июля.

Согласно информации Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет без осадков. Ветер южный.

Температура воздуха составит ночью 18-23° тепла, днем – 28-33° тепла.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, но днем в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди, грозы, град. Ночью и утром местами туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 17-21° тепла, днем – 30-35° тепла, в горах ночью 9-14° тепла, днем – 15-20° тепла.

Теги:
Из этой рубрики
МВД благодарит граждан, которые не явились на провокационную акцию
Общество

МВД благодарит граждан, которые не явились на провокационную акцию

2023/07/02, 17:03
В столичном регионе воздух прогреется до +33
Общество

В столичном регионе воздух прогреется до +33

2023/07/02, 14:29
В ДТП в Сумгайыте тяжело пострадали 6 человек (фото)
Общество

В ДТП в Сумгайыте тяжело пострадали 6 человек (фото)

2023/07/02, 12:47
В Азербайджане раскрыли 87% преступлений, нейтрализовано около 24 тыс. банд
Общество

В Азербайджане раскрыли 87% преступлений, нейтрализовано около 24 тыс. банд

2023/07/02, 12:14
В МВД прошло мероприятие по случаю Дня полиции (фото, видео)
Общество

В МВД прошло мероприятие по случаю Дня полиции (фото, видео)

2023/07/02, 11:44
Министр здравоохранения поздравил выпускников АМУ (фото)
Общество

Министр здравоохранения поздравил выпускников АМУ (фото)

2023/07/02, 10:39
В ходе паводка в Габале спасатели эвакуировали отдыхающих (видео)
Общество

В ходе паводка в Габале спасатели эвакуировали отдыхающих (видео)

2023/07/02, 10:19
В Азербайджане отмечается День полиции (видео)
Общество

В Азербайджане отмечается День полиции (видео)

2023/07/02, 09:00
Завтра в Баку будет +31°, в регионах +35°
Общество

Завтра в Баку будет +31°, в регионах +35°

2023/07/01, 13:39