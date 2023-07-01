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Госдеп рассказал об ошибках при выводе войск США из Афганистана

Госдеп рассказал об ошибках при выводе войск США из Афганистана

Опубликован 21-страничный доклад госдепартамента США с критикой и объяснением провального вывода американских войск из Афганистана.

Авторы доклада заявили о недостатках в работе по предупреждению кризисных ситуаций и в вопросах осведомленности властей США. Указывается, что Пентагон приступил к планированию «немногим ранее», чем начался сам вывод войск, но Госдепу участвовать в подготовке оказалось трудно, так как «было неясно», кто отвечает за это во внешнеполитическом ведомстве.

Сообщается, что Вашингтону не удалось правильно оценить последствия вывода войск для стабильности властей Афганистана. Одной из причин этого стала традиционная летняя ротация дипломатов – она произошла за пару недель до вывода войск. В результате работать пришлось дипломатам, которые только прибыли в Афганистан. Также не были в должной степени рассмотрены «наихудшие сценарии», включая приход к власти «Талибана».

«Помните, что я сказал? Я сказал, что «Аль-Каиды» там не будет. Я сказал, что мы заручимся помощью талибов. Что происходит сейчас? Почитайте прессу. Я был прав», – заявил глава американского государства Джо Байден, комментируя документ.

Глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол заявил, что Госдеп в ответ на его обращение представил только малую часть 87-страничного отчета. Он обвинил Госдеп в «попытке скрыть вину администрации Байдена в хаотичной и кровопролитной эвакуации из Афганистана».

Напомним, Маккол обвинил главу Госдепа Энтони Блинкена в неуважении к Конгрессу, так как госдепартамент не предоставил комитету все документы, относящиеся к выводу войск из Афганистана.

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