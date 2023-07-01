Азербайджанский кикбоксер вышел в финал III Европейских игр

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Азербайджанский кикбоксер Фарид Агамогланов (весовая категория 63,5 кг) вышел в финал III Европейских игр, проходящих в Польше, сообщает Trend.

В полуфинале он обошел норвежца Милтона Америко Барриоса Галаретту со счетом 3:0. Финальная встреча состоится 2 июля.

Отметим, что в III Европейских играх, которые продлятся до 2 июля, принимают участие около 7 тысяч спортсменов из 48 стран. Разыгрывается 253 комплекта медалей в 29 видах спорта. Азербайджан представлен на Играх 86 спортсменами в 13 видах спорта.

Первые в истории Европейские игры прошли в 2015 году в Баку, а вторые – в 2019 году в Минске. Сборная Азербайджана заняла второе место на «Баку-2015» и 10-е – на «Минск-2019», завоевав в общей сложности 84 медали: 26 золотых, 25 серебряных и 33 бронзовые.