Во Франции из-за беспорядков задержаны 1100 человек (видео) |
Массовые протесты во Франции разгораются с новой силой (видео) |
Ответ редакции Minval.az посольству Российской Федерации |
Посольство России «наехало» на «Минвал» |
Cтрельбу в аэропорту Кишинева открыл гражданин Таджикистана (обновлено) |
МИД Азербайджана: Макрон стал инструментом в руках армянского лобби (обновлено) |
В случае необходимости армия за те же 44 дня дойдет до Иревана |
Во время беспорядков во Франции задержали более 400 человек (видео) |
Азербайджан: Достигнут дополнительный прогресс в переговорах |
Главное Общество

Завтра в Баку будет +31°, в регионах +35°

Завтра в Баку будет +31°, в регионах +35°

Обнародован прогноз погоды на 2 июля. По данным Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове будет преимущественно без осадков. Северо-западный ветер во второй половине дня сменится юго-восточным.

Температура воздуха составит ночью 16-21° тепла, днем – 26-31° тепла. Атмосферное давление будет в пределах нормы, 760 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 55-65%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, но днем в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди, грозы, град. Ночью и утром местами туман. Восточный ветер местами будет периодически усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 16-21° тепла, днем – 30-35° тепла, в горах ночью 7-12° тепла, днем – 12-17° тепла.

Теги:
Из этой рубрики
Завтра в Баку будет +31°, в регионах +35°
Общество

Завтра в Баку будет +31°, в регионах +35°

2023/07/01, 13:39
В Тертере из-за селя эвакуированы два человека, в Геранбое ликвидируют последствия дождей
Общество

В Тертере из-за селя эвакуированы два человека, в Геранбое ликвидируют последствия дождей

2023/07/01, 12:54
Центр по борьбе с киберпреступностью получил новое здание
Общество

Центр по борьбе с киберпреступностью получил новое здание

2023/07/01, 11:12
Что праздновать?
Общество

Что праздновать?

2023/07/01, 10:36
С сегодняшнего дня запущено мобильное приложение BakiKart
Общество

С сегодняшнего дня запущено мобильное приложение BakiKart

2023/07/01, 10:15
В Баку в жилом доме произошел пожар, жильцы эвакуированы
Общество

В Баку в жилом доме произошел пожар, жильцы эвакуированы

2023/06/30, 22:22
В Азербайджане в июне 24 дня были дождливыми
Общество

В Азербайджане в июне 24 дня были дождливыми

2023/06/30, 21:54
Закрывается туннель в направлении круга 20 января
Общество

Закрывается туннель в направлении круга 20 января

2023/06/30, 21:14
Россияне резко заинтересовались Азербайджаном
Общество

Россияне резко заинтересовались Азербайджаном

2023/06/30, 19:30