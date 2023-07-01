Завтра в Баку будет +31°, в регионах +35°

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Обнародован прогноз погоды на 2 июля. По данным Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове будет преимущественно без осадков. Северо-западный ветер во второй половине дня сменится юго-восточным.

Температура воздуха составит ночью 16-21° тепла, днем – 26-31° тепла. Атмосферное давление будет в пределах нормы, 760 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 55-65%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, но днем в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди, грозы, град. Ночью и утром местами туман. Восточный ветер местами будет периодически усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 16-21° тепла, днем – 30-35° тепла, в горах ночью 7-12° тепла, днем – 12-17° тепла.