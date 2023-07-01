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Зеленский объяснил, почему контрнаступление замедлилось

Зеленский объяснил, почему контрнаступление замедлилось

Украина планирует показать определенные результаты на фронте перед саммитом НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью испанским СМИ.

«Перед саммитом мы хотим показать результаты, но каждый километр стоит жизни», – отметил Зеленский.

Президент Украины отметил, что планы начала контрнаступления украинских защитников замедлились.

«Проливные дожди длятся долго, и это замедлило некоторые процессы», – объяснил Зеленский.

В связи с этим глава государства призвал союзников продолжить предоставлять Украине вооружение.

«Осенью мы начали контрнаступление, и нам нужен был результат. Мы рассчитывали на определенные вещи, но артиллерия пришла поздно», – рассказал он.

Поэтому, по словам Зеленского, украинским военным пришлось тогда остановиться, поскольку продвижение вперед означало бы потерю людей.

«Мы очень осторожны в этом отношении. Быстрые вещи не всегда безопасны. Если мне скажут, что пройдет два месяца и погибнут тысячи людей, или три месяца и погибнет меньше людей, конечно, я выберу последнее… Между временем и людьми самое важное – это люди», – отметил он.

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