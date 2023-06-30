Cотни человек собрались у здания Нацсобрания Франции в Париже на стихийную акцию

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Несколько сотен человек собрались в пятницу вечером в центре Парижа у здания Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции на стихийную демонстрацию. Об этом сообщает телеканал BFM.

Участники манифестации скандируют лозунги против полиции и фашизма, а также требуют «справедливости» для убитого полицейским в среду 17-летнего водителя. Большинство собравшихся – молодые мужчины и девушки.

Несколько отрядов полиции прибыли на место и оттесняют демонстрантов от входа при помощи щитов. Пока стражи порядка не прибегали к использованию спецсредств.