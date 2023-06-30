Во Франции развернут бронетехнику жандармерии из-за беспорядков

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Премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила о развертывании бронетехники жандармерии из-за массовых беспорядков, сообщил телеканал BFM TV.

Беспорядки продолжаются уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и местных властей. В некоторых районах пришлось развернуть спецназ, задействовать бронетехнику и вертолеты.

Протесты начались по всей стране после того, как во вторник утром полицейские при проверке на дороге застрелили 17-летнего подростка в пригороде Парижа Нантере. Они заявили, что юноша отказался выполнять их требования.