Блинкен заявил о прогрессе в переговорах глав МИД Азербайджана и Армении

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Достигнут прогресс в переговорах глав МИД Азербайджана и Армении в США.

Об этом сказал госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам заключительного пленарного заседания с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении – Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном. Его слова приводит «Тренд».

Предстоит большая работа для достижения окончательного соглашения между Азербайджаном и Арменией, добавил Блинкен и отметил, что самые сложные вопросы между Баку и Ереваном планируется решить в конце переговоров.

Выражаю благодарность за важную и напряженную работу, продолжающуюся в направлении достижения прочного мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, а также решения ряда других важных вопросов, которые могут способствовать развитию отношений между странами, отметил Блинкен.

«Мы продвигаемся в направлении достижения мира в регионе. В соответствии с этой общей целью продолжаются переговоры по включению в соглашение некоторых дополнительных пунктов, а также по углублению позиций по другим нерешенным вопросам. Переговоры будут продолжаться для достижения окончательного соглашения. Ожидается, что общее и окончательное соглашение будет достигнуто в ближайшие недели и месяцы», – приводит «Репорт» слова Э.Блинкена.