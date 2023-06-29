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В Киеве заявили об открытой войне между «башнями Кремля»

В Киеве заявили об открытой войне между "башнями Кремля"

Война между силовиками – ФСБ и Министерством обороны России – входит в активную фазу. Поэтому не исключены физические уничтожения в результате этого противостояния. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал представитель ГУР МО Андрей Черняк.

«По нашим оценкам, это уже открытая война между так называемыми «башнями» Кремля, в результате которой будут физические уничтожения представителей конкурирующих сторон», – сказал Черняк.

«ФСБ и Минобороны России понимают, что это для них шанс одержать определенную политическую победу», – отметил Черник.

Что же касается Пригожина и перебазирования части «вагнеровцев» в Беларусь – то украинская разведка пока на сегодняшний день не видит угрозы для Украины, акцентировал собеседник.

«Они в любом случае не будут подчинены Минобороны России. Строящиеся для них лагеря на территории Беларуси – это для подготовки «вагнеровцев». Но у нас нет данных, что их будут готовить для нападения на Украину с территории Беларуси», – подытожил Черняк.

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