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Глава Генштаба побывал на нескольких боевых позициях (фото)

Глава Генштаба побывал на нескольких боевых позициях (фото)

По случаю Дня Вооруженных сил и Гурбан байрамы первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев и другие должностные лица министерства посетили командование Сухопутных войск и воинские части в Карабахском экономическом район, cообщили в Минобороны.

Cначала генерал-полковник К.Велиев провел в Центре боевого управления Сухопутных войск служебное совещание с участием руководящего состава, были заслушаны доклады об оперативной обстановке.

Начальник Генерального штаба довел до сведения соответствующих лиц задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим перед Азербайджанской Армией, и в целях их точного и своевременного исполнения дал указания по поддержанию боеспособности подразделений на высоком уровне, эффективному применению вооружения и техники.

Генерал-полковник К.Велиев поздравил личный состав с праздниками и пожелал успехов в служебной деятельности.

Затем начальник Генерального штаба посетил воинские части в Кяльбаджаре, Лачине и Агдаме, побывал на нескольких боевых позициях, встретился с военнослужащими, поинтересовался их служебно-боевой деятельностью и передал поздравления министра обороны по случаю праздников. Перед командованием были поставлены соответствующие задачи по более качественной организации и несению боевого дежурства, повышению бдительности личного состава и решительному пресечению любых провокаций.

В заключение были совершены праздничные жертвоприношения, состоялся обед с личным составом.

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