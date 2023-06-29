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Во Франции напали на сотрудников AzTV, угрожая оружием

Во Франции напали на сотрудников AzTV, угрожая оружием

Во Франции произошло нападение на сотрудников Азербайджанского телевидения.

В связи с этим происшествием ЗАО «Азербайджанские теле-и радиопередачи» распространило заявление.

В заявлении говорится, что сотрудники ЗАО «Азербайджанские теле-и радиопередачи» распространило заявление подверглись нападению во время съемок во Франции: «В результате корреспондент и оператор получили легкие телесные повреждения, съемочную камеру отобрали у них и поломали. Когда сотрудники потребовали вернуть камеру, им стали угрожать оружием.

ЗАО «Азербайджанские теле-и радиопередачи» решительно осуждает произошедшее считаем произошедшее не только давлением на азербайджанских журналистов, но и на свободу слова и выражения в целом, на свободную журналистскую деятельность. Требуем от правоохранительных органов Франции объективного расследования этого инцидента, выявления и наказания лиц, совершивших вооруженное нападение на журналистов, а также принятия необходимых мер для возмещения ущерба».

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