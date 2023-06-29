Европол арестовал членов армяно-грузинской банды (видео)

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Европол объявил об аресте 28 членов преступной группировки из Армении и Грузии. Согласно сообщению, Европол поддержал национальную полицию Франции и национальную полицию Испании в ликвидации крупной преступной сети так называемых «воров в законе», которые причастны к преступлениям против собственности с отягчающими обстоятельствами, рэкету, вымогательству и отмыванию денег.

В ходе расследования было установлено, что преступная сеть занималась кражей и продажей краденого, контрабандой табачных изделий и отмыванием преступных доходов.

С ноября 2020 года французская полиция ведет расследование в отношении лиц, подозреваемых в принадлежности к преступной структуре «воры в законе». В ходе расследования была выявлена армянская преступная организация, базирующаяся во Франции и Испании, возглавляемая «вором в законе» в Испании.

Отмывание денег в основном осуществлялось в Испании через автомехаников и магазин импортной икры в Барселоне. В ходе ряда оперативных действий были проведены 38 обысков домов во Франции и Испании, 28 арестов, в том числе арестован главный вор в законе (имя не указано). Изъято 16 роскошных часов, 8 автомобилей, 6 единиц оружия с боеприпасами, 1 бронежилет, 2 устройства обнаружения GPS, более 60000 евро наличными, многочисленные мобильные телефоны и электронные устройства, а также различная атрибутика «воров в законе».

Французские и испанские власти инициировали совместное расследование этой преступной сети в ноябре 2020 года. Предыдущие отдельные следственные действия французской и испанской полиции в отношении нескольких членов преступной группы, многие из которых являются армянами и грузинами, выявили связи между подозреваемыми и показали широкое распространение сети.

Эта сеть следовала правилам «воров в законе». Она была поделена на группы со строгим кодексом поведения, который защищал лидера и был направлен на обеспечение его выживания. Титул, которым обладал лидер, гарантировал его статус и власть над другими членами преступной организации.

Национальная полиция Испании провела расследование и задержала этого человека в 2018 году в связи с попыткой убийства конкурирующего «коронованного» вора. Лидер сети, в отношении которого выдан европейский ордер на арест со стороны Франции, в настоящее время находится под стражей в Испании в ожидании дальнейших действий против него.

