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ООН внесла Россию в список нарушителей прав детей

ООН внесла Россию в список нарушителей прав детей

Офис специального представителя генерального секретаря ООН по вопросу детей и вооруженных конфликтов внес в список сторон, совершающих серьезные нарушения в отношении детей в ходе вооруженных конфликтов «российские вооруженные силы и связанные с ними группы».

Вместе с тем авторы доклада признали, что «российские военные предпринимали меры для улучшения защиты детей в Украине».

Что касается Украины, в ООН отметили «причастность ВСУ к гибели и нанесению увечий детям, их незаконному удержанию и использованию в качестве живого щита, атакам на школы и больницы и их использованию в качестве военных объектов».

Несмотря на этом, вносить Украину в перечень государств, нарушающих права детей, не стали.

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