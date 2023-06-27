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Госдеп отметил значительный прогресс в обеспечении финансовой прозрачности в Азербайджане

Госдеп отметил значительный прогресс в обеспечении финансовой прозрачности в Азербайджане

Государственный департамент США опубликовал обновленный отчет финансовой прозрачности, в котором отмечается значительный прогресс в Азербайджане, передает Trend.

«В течение рассматриваемого периода (с 1 января по 31 декабря 2022 года) проект бюджета, утвержденный бюджет и отчет на конец года были общедоступны, в том числе в Интернете, и в целом являлись достоверными. Они давали практически полную картину государственных доходов», – говорится в отчете.

Как отмечается, информация о долговых обязательствах, включая долг крупных государственных предприятий, была общедоступной и обновлялась в разумные сроки.

«Высшее аудиторское учреждение соответствовало международным стандартам независимости и проводило аудит всего годового исполнения государственного бюджета, а его отчеты были общедоступны в течение разумного периода времени. Правительство частично определило в законах или постановлениях критерии и процедуры для заключения контрактов и выдачи лицензий на добычу природных ресурсов. Основная информация о таких присуждениях стала общедоступной после подписания контрактов», – отметили в Госдепе.

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Госдеп отметил значительный прогресс в обеспечении финансовой прозрачности в Азербайджане
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Госдеп отметил значительный прогресс в обеспечении финансовой прозрачности в Азербайджане

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