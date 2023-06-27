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Главное Общество

В Азербайджане задержаны еще 2 наркокурьера, действующих по указке Ирана (видео)

В Азербайджане задержаны еще 2 наркокурьера, действующих по указке Ирана (видео)

Задержаны еще 2 члена группировки, кого иранские наркоторговцы привлекли к наркокурьерству в Азербайджане. У задержанных было обнаружено 4 килограмма героина.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

В Насиминском районе проведены очередные операции против лиц, организовавших сбыт наркотических средств. В ходе мероприятия, проведенного сотрудниками Управления полиции Насиминского района, был задержан и доставлен в следственный изолятор ранее судимый за торговлю наркотическими средствами Огтай Нагизаде. При осмотре у него было обнаружено около 3 килограммов героина.

В ходе операции, проведенной сотрудниками 22-го отдела полиции Насиминского районного управления полиции, по подозрению в незаконном обороте наркотиков был задержан житель Сабирабадского района Рашад Велиев. При нем был обнаружен 1 килограмм героина.

В результате расследования было установлено, что Огтай Нагизаде и Рашад Велиев связались через социальные сети с гражданином Ирана по имени “Иса”, личность которого расследованием не установлена, и с целью продажи приобретали у него наркотики, которые последний переправлял на территорию страны различными незаконными способами.

В связи с фактами в Управлении полиции Насиминского района возбуждены уголовные дела по соответствующей статье Уголовного кодекса. В отношении Огтая Нагизаде и Рашада Велиева решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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