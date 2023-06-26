Хачмазе мужчина из-за денег убил соседей и сжег их

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В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий раскрыто двойное убийство двухмесячной давности, совершенное в селе Ялама Хачмазского района. Об этом сегодня распространено совместное сообщение МВД и Генеральной прокуратуры.

Известно, что 9 апреля, примерно в 11 часов ночи, в доме, где произошел пожар, были обнаружены тела жителей села Тарвердиева Аслана (1963 г.р.) и Тарвердиевой Румаи (1965 г.р.).

Позднее следствием было установлено, что к убийству супругов причастен Рамин Агаханов (1996 г.р.). По версии следствия, он убил из корыстных побуждений, чтобы не возвращать им деньги, которые ранее одолжил у них. Агаханов арестован в качестве подозреваемого, и привлечен к уголовной ответственности.