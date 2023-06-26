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Лавров назвал бредом утверждения о том, что РФ хочет подорвать Запорожскую АЭС  

Лавров назвал бредом утверждения о том, что РФ хочет подорвать Запорожскую АЭС  

Утверждения Киева и Запада о том, что Россия якобы собирается подорвать Запорожскую АЭС (ЗАЭС), являются бредом, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник в интервью телеканалу RT.

«Это бред, мы уже многократно все это комментировали», – сказал министр в ответ на просьбу прокомментировать соответствующие заявления.

«То, что это затасканное предупреждение какое-то уже многократно всплывает в медийном пространстве, прежде всего устами представителей киевского режима, говорит только об одном: все эти люди натренированы, в том числе для ведения информационной войны, прежде всего англосаксами, поляками и даже прибалтами, которые для Украины стали старшими товарищами», – отметил Лавров.

«Если результаты этих тренировок настолько плачевны, настолько неубедительны, то мне жаль тех денег, которые западные налогоплательщики тратят на выплату зарплат учителям, которые тренируют таких абсолютно неспособных, невменяемых учеников», – добавил глава МИД РФ.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре, станция включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российскими силами. С тех пор подразделения украинской армии периодически обстреливают как жилые районы Энергодара, так и территорию станции, используя беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня.

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