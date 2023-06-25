Кадыров назвал амбиции причиной военного мятежа Пригожина

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Глава Чечни Рамзан Кадыров убеждал основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина оставить бизнес-амбиции и не смешивать их с государственными делами, об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Глава Чеченской Республики отметил, что люди в погоне за личными амбициями могут забыть о «привязанности и любви к Отчизне». «Я разговаривал с Пригожиным, убеждал не смешивать их [амбиции] с делами государственной важности», – написал Кадыров.

По его словам, цепочка неудачных сделок, в которых участвовал Пригожин, привела к заносчивости и продолжительной обиде бизнесмена, в частности из-за того, что власти Петербурга «не предоставили его дочери желаемый земельный участок». Эти факторы могли привести к опасным последствиям и втянуть в конфликт большое количество людей.

Кроме того, он призвал всех бойцов ЧВК «Вагнер» «далее быть трезвыми в своих решениях». «Думайте о будущем страны, о ваших семьях, детях. Подобные действия могут привести к плачевным результатам. Сейчас все закончилось мирно, без кровопролития, но оно могло случится. Крайней мерой было бы жесткое подавление и уничтожение любого, кто посягнет на целостность Российской Федерации», – заключил глава республики.