МЧС провело командно-штабные учения в Лянкяранском районе

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В Лянкяранском районе проведены командно-штабные учения на тему «Организация, проведение, управление силами и средствами аварийно-спасательных работ при крупномасштабных чрезвычайных происшествиях на территории Южного регионального центра МЧС».

В учениях задействованы силы и средства структурных подразделений организаций МЧС, расположенных на территории Южного регионального центра., сообщает пресс-служба МЧС.

В ходе учений были выполнены все поставленные цели. Были задействованы 342 человека личного состава, 48 единиц спецтехники и оборудования и два катера.