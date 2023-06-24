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МЧС провело командно-штабные учения в Лянкяранском районе

МЧС провело командно-штабные учения в Лянкяранском районе

В Лянкяранском районе проведены командно-штабные учения на тему «Организация, проведение, управление силами и средствами аварийно-спасательных работ при крупномасштабных чрезвычайных происшествиях на территории Южного регионального центра МЧС».

В учениях задействованы силы и средства структурных подразделений организаций МЧС, расположенных на территории Южного регионального центра., сообщает пресс-служба МЧС.

В ходе учений были выполнены все поставленные цели. Были задействованы 342 человека личного состава, 48 единиц спецтехники и оборудования и два катера.

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