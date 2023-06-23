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Алиев анонсировал поставку новых БПЛА и ракет большой дальности в Азербайджан

Алиев анонсировал поставку новых БПЛА и ракет большой дальности в Азербайджан

Дальнейшее укрепление нашей армии остается задачей номер один. Об этом заявил президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев на церемонии вручения Боевого знамени одной из воинских частей коммандо Министерства обороны.

«После Отечественной войны продолжается процесс закупки новых вооружений и уже подписано множество контрактов – как на поставку в нашу страну новых беспилотных летательных аппаратов, так и ракет большой дальности, обладающих большой поражающей силой и высокой точностью», – подчеркнул глава государства.

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