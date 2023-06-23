В Баку ожидается 31 градус тепла

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Обнародован прогноз погоды на 24 июня.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, умеренный северный ветер.

Температура воздуха составит ночью 17-22° тепла, днем – 26-31° тепла. Атмосферное давление будет в пределах нормы, 760 мм рт. ст., относительная влажность воздуха составит 55-65%.

В районах Азербайджана местами ожидаются переменные дожди, в отдельных местах ливни, грозы, возможен град.

Вечером осадки прекратятся. Ночью и утром в некоторых районах туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 15-20° тепла, днем – 26-31° тепла, в горах ночью – 7-12° тепла, днем – 13-18° тепла.