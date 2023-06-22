Озеро-полигон в Союдлю осмотрено госкомиссией

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Госкомиссия, созданная для расследования ситуации в селе Союдлю Гядабейского района, побывала на территории, где ведется строительство искусственного озера.

Члены комиссии осмотрели мусорный полигон – озеро, сообщает АПА.

Для проведения мониторинга на территории функционирует передвижная лаборатория Министерства экологии и природных ресурсов.

Члены мониторинговой проинформировали председателя Комиссии Мухтара Бабаева о том, что группы дно озеро покрыто мембраной, не позволяющей вредным веществам контактировать с почвой. Сбрасываемый в озеро цианид обезвреживается пероксидом.

Пробы показывают, что вода озера может использоваться в производстве в качестве технической воды. Члены Комиссии также осмотрели резервное озеро, находящееся на территории.

Вслед за этим члены комиссии встретятся с жителями села Союдлю.

Отметим, что Комиссией, созданной для мониторинга и оценки ситуации, сложившейся в селе Союдлю Гядабейского района распоряжением премьер-министра Азербайджанской Республики Али Асадова от 21 июня, руководит министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев. В состав комиссии входят заместитель министра здравоохранения, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям, заместитель министра сельского хозяйства, начальник отдела промышленности и энергетики Аппарата Кабинета министров, начальник Государственной службы по вопросам недвижимости при Министерстве экономики и глава исполнительной власти Гядабейского района.

Напомним, группа лиц в селе Союдлю Гядабейского района в знак протеста против строительства искусственного озера на территории села 20 июня попыталась провести акцию. Во время разгона акции между сотрудниками полиции и жителями села произошел инцидент. Использование сотрудниками полиции слезоточивого газа против участников акции было встречено неоднозначно.