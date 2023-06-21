Начались совместные учения с участием азербайджанских и турецких военнослужащих (видео)

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В соответствии с утвержденным планом, проводятся совместные учения «Alpan-2023» с участием военнослужащих Военно-воздушных сил Азербайджана и Вооруженных сил Турции.

Как сообщает минобороны, согласно сценарию проводимых в нашей стране учений, авиационные средства, совершив полеты с аэродромов базирования, выполнили задачи по поражению на дальней и ближней дистанции средств ПВО, командных пунктов управления

и объектов сосредоточения условного противника и другие эпизоды.

Основной целью учений является совершенствование теоретических и практических навыков личного состава, а также обеспечение взаимодействия подразделений и повышение их боеспособности.