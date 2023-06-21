Латвия передаст все свои боевые вертолеты Украине

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Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что Рига планирует завершить передачу всех своих боевых вертолетов Киеву.

Об этом он сообщил в рамках пресс-конференции по восстановлению Украины, которая прошла в Лондоне, передает «Газета.ру».

Кариньш подчеркнул, что в текущий момент некоторые из вертолетов проходят модернизацию, их перекрашивают, чтобы они были в отменном состоянии. После этого их передадут Украине, подчеркнул латвийский премьер.

Он также подчеркнул, что Рига уже передала Киеву все зенитно-ракетные комплексы Stinger.