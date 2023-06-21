Захарова прокомментировала возможное открытие консульства Турции в Шуше |
Путин: Украинское контрнаступление приостановилось (видео) |
Премьер распорядился направить в село Союдлю мониторинговую группу |
Зеленский назвал Путина «вторым королем антисемитизма после Гитлера» |
У Пашиняна сообщили, что достигли консенсуса с Баку по запуску ж/д линии Араздейен-Горадиз |
Зеленский объяснил, почему контрнаступление продвигается «медленнее, чем хотелось бы» |
Григорян сообщил о «положительном ответе» Мустафаева |
Искусственное озеро на территории села Союдлу создаваться не будет |
Блинкен объявил о дополнительном пакете помощи Украине на $1,3 млрд |
Главное Армия

Латвия передаст все свои боевые вертолеты Украине

Латвия передаст все свои боевые вертолеты Украине

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что Рига планирует завершить передачу всех своих боевых вертолетов Киеву.

Об этом он сообщил в рамках пресс-конференции по восстановлению Украины, которая прошла в Лондоне, передает «Газета.ру».

Кариньш подчеркнул, что в текущий момент некоторые из вертолетов проходят модернизацию, их перекрашивают, чтобы они были в отменном состоянии. После этого их передадут Украине, подчеркнул латвийский премьер.

Он также подчеркнул, что Рига уже передала Киеву все зенитно-ракетные комплексы Stinger.

Теги:
Из этой рубрики
Начались совместные учения с участием азербайджанских и турецких военнослужащих (видео)
Армия

Начались совместные учения с участием азербайджанских и турецких военнослужащих (видео)

2023/06/21, 19:33
Латвия передаст все свои боевые вертолеты Украине
Армия

Латвия передаст все свои боевые вертолеты Украине

2023/06/21, 19:22
ВСУ атаковали Московскую область беспилотниками (видео)
Армия

ВСУ атаковали Московскую область беспилотниками (видео)

2023/06/21, 10:29
Украина просит у Израиля технологии для борьбы с иранскими дронами
Армия

Украина просит у Израиля технологии для борьбы с иранскими дронами

2023/06/21, 00:04
В Украине заявили об успешном применении собственного БПЛА дальностью полета 1 тыс. км
Армия

В Украине заявили об успешном применении собственного БПЛА дальностью полета 1 тыс. км

2023/06/20, 23:02
ВС Армении и армянские НВФ обстреляли позиции азербайджанской армии
Армия

ВС Армении и армянские НВФ обстреляли позиции азербайджанской армии

2023/06/20, 21:47
Столтенберг заявил, что Украина столкнулась с хорошо подготовленной обороной России
Армия

Столтенберг заявил, что Украина столкнулась с хорошо подготовленной обороной России

2023/06/20, 18:50
Минобороны: Азербайджанская Армия не обстреливала гражданскую инфраструктуру в Араздейене
Армия

Минобороны: Азербайджанская Армия не обстреливала гражданскую инфраструктуру в Араздейене

2023/06/20, 17:37
Турция и Азербайджан реализуют совместный проект по контролю над воздушным пространством
Армия

Турция и Азербайджан реализуют совместный проект по контролю над воздушным пространством

2023/06/20, 16:56