Послы ЕС договорились о 11-м пакете санкций против РФ

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Послы Европейского союза договорились о 11-м пакете санкций против России.

Об этом сообщили в посольстве Швеции в ЕС.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен приветствовала данное решение.

Об этом она написала в Twitter.

«Я приветствую политическое соглашение о нашем 11-м пакете санкций. Это нанесет еще один удар по военной машине Путина с ужесточением экспортных ограничений, нацеленных на поддерживающие Кремль институты», – отметила Урсула фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что этот механизм предотвратит приобретение Россией товаров из санкционного списка.