Послы ЕС договорились о 11-м пакете санкций против РФ

Послы Европейского союза договорились о 11-м пакете санкций против России.
Об этом сообщили в посольстве Швеции в ЕС.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен приветствовала данное решение.
Об этом она написала в Twitter.
«Я приветствую политическое соглашение о нашем 11-м пакете санкций. Это нанесет еще один удар по военной машине Путина с ужесточением экспортных ограничений, нацеленных на поддерживающие Кремль институты», – отметила Урсула фон дер Ляйен.
Она подчеркнула, что этот механизм предотвратит приобретение Россией товаров из санкционного списка.