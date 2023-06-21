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Армяне приговорили азербайджанского военногслужащего к 20 годам тюрьмы

Армяне приговорили азербайджанского военногслужащего к 20 годам тюрьмы

Удерживаемый в Армении в плену азербайджанский военнослужащий Гусейн Ахундов приговорен к 20 годам лишения свободы.

Его «обвинили в убийстве» охранника Зангезурского медно-молибденового комбината, сообщает «Спутник-Армения».

В апреле этого года пропавшие без вести из-за ограниченной видимости при неблагоприятных погодных условиях на границе с Арменией на территории Шахбузского района Нахчыванской Автономной Республики солдаты азербайджанской армии Бабиров Агшин Габил оглу (2004 г.р.) и Ахундов Гусейн Ахлиман оглу (2003 г.р.) были взяты в плен Арменией.

Агшин Бабиров и Гусейн Ахундов обвиняются в «незаконном пересечении государственной границы Армении, ношении огнестрельного оружия и боеприпасов», они арестованы.

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